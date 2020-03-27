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У Радехові колишній АТОвець звинуватив поліцейського у побитті

Вероніка Рой

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У Радехові 23-річний місцевий мешканець, колишній учасник АТО, звинувачує поліцейського у побитті. Відтак цю версію тепер перевірятиме прокуратура Львівської області.

 

Заява від 23-річного жителя м.Радехів надійшла до місцевої прокуратури у середу, 25 березня. Чоловік запевнив, що його побив працівник Радехівського відділу поліції під час суперечки, яка виникла на подвір’ї імовірного постраждалого на вулиці Стоянівській.

«За версією можливого потерпілого, під час конфлікту правоохоронець вдарив його у обличчя, спину та ноги, а після скоєного – зник у невідомому напрямку. Крім цього, мешканець Радехова зазначив, що 37-річний капітан уже не вперше вчиняє злочин», – йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури Львівщини.

За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією  ч.2 ст.365 КК (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, яке супроводжувалось насильством). На цей час, матеріали скеровано в обласну прокуратуру.

Водночас, готується постанова про визначення підслідності за співробітниками територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

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