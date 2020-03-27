Як подати під час карантину показники за світло: пояснення від «Львівобленерго»

Від 30 березня стартує період подачі показників електролічильника. У зв’язку з епідемією та карантином ПрАТ «Львівобленерго» припинило прийом клієнтів, а також відвідування працівниками об’єктів споживачів. Відтак у відомстві розповідають, як подати показники світла.

Для споживачів розроблені різні дистанційні способи подачі показників електролічильника. Тут клієнти зможуть повідомляти про споживання електроенергії, витрачаючи не більше хвилини свого часу:

з допомогою веб-чату на сайті «Львівобленерго»;

через cервіси подачі показників у Viber, Telegram та Facebook-messenger;

SMS-повідомленням на короткий номер 5068, надіславши повідомлення у форматі: десятизначний код пробіл показник. Приклад – 0000011111 3256 ;

електронною поштою pokaz@loe.lviv.ua, надіславши повідомлення у форматі: десятизначний код пробіл показник. Приклад – 0000011111 3256;

в онлайн-сервісі «Персональний кабінет»: info.loe.lviv.ua;

на номер 295-85-13 без з’єднання з оператором.

Сервіси прийому показників електролічильника доступні цілодобово і у вихідні дні.

«Нагадуємо, що десятизначний код (особовий рахунок) можна дізнатись з квитанції про оплату, яку Ви отримали у пунктах прийому платежів або при оплаті онлайн. Звертаємо Вашу увагу, що кол-центр ПрАТ «Львівобленерго» обслуговує споживачів насамперед з питань відключень в електромережах, тож радимо скористатись іншими доступними способами подачі показників», – повідомляють у «Львівобленерго».