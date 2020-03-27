ОСТАННІ НОВИНИ

Як подати під час карантину показники за світло: пояснення від «Львівобленерго»

Вероніка Рой

|

Від 30 березня стартує період подачі показників електролічильника. У зв’язку з епідемією та карантином ПрАТ «Львівобленерго» припинило прийом клієнтів, а також відвідування працівниками об’єктів споживачів. Відтак у відомстві розповідають, як подати показники світла.

 

Для споживачів розроблені різні дистанційні способи подачі показників електролічильника. Тут клієнти зможуть повідомляти про споживання електроенергії, витрачаючи не більше хвилини свого часу:

  • з допомогою веб-чату на сайті «Львівобленерго»;
  • через cервіси подачі показників у Viber, Telegram та Facebook-messenger;
  • SMS-повідомленням на короткий номер 5068, надіславши повідомлення у форматі: десятизначний код пробіл показник. Приклад – 0000011111 3256 ;
  • електронною поштою pokaz@loe.lviv.ua, надіславши повідомлення у форматі: десятизначний код пробіл показник. Приклад – 0000011111 3256;
  • в онлайн-сервісі «Персональний кабінет»: info.loe.lviv.ua;
  • на номер 295-85-13 без з’єднання з оператором.

Сервіси прийому показників електролічильника доступні цілодобово і у вихідні дні.

«Нагадуємо, що десятизначний код (особовий рахунок) можна дізнатись з квитанції про оплату, яку Ви отримали у пунктах прийому платежів або при оплаті онлайн.  Звертаємо Вашу увагу, що кол-центр ПрАТ «Львівобленерго» обслуговує споживачів насамперед з питань відключень в електромережах, тож радимо скористатись іншими доступними способами подачі показників», – повідомляють у «Львівобленерго».

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив
Львівський портал
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив

Навіть незначні зміни у покращенні лікування можуть суттєво виправити ситуацію. Взаємозв’язки сучасного світу дуже до...

Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора
Соломія ГОЛОВІНА
«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора

130-річна казка Івана Франка «Лис Микита» отримала нове життя на сцені Львівської національної опери. Прем’єрна сучасна ...

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж
Анастасія ПИЖ
«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і проводить заходи щодо захисту покупців від спекулянтів і панікерів. В компані...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...