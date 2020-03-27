Анна Музичук стала найкращою шахісткою України 2019 року

Анна Музичук, яка родом зі Львова, стала найкращою шахісткою України 2019 року. Про це у Facebook інформує управління спорту Львова.

Як повідомляється, українські гросмейстери Анна Музичук (Львів) і Євген Штембуляк (Чорноморськ) стали лауреатами конкурсу «Шаховий Гетьман» як найкращий шахіст і найкраща шахістка України 2019 року.

Лауреати цього конкурсу, який щорічно влаштовують спільнота «Українські шахи» і сайт «Шахова Україна», визначаються шляхом персонального голосування. В ньому беруть участь лише українські гросмейстери. Кожен називає п’ятірки найкращих у чоловічих і жіночих шахах. За перше місце номінант отримує 10 балів, за друге – 7, за третє – 5, за четверте – 3, за п’яте – 1.

У конкурсі «Шаховий Гетьман»-2019 Анна Музичук набрала 234 бали (13 опитаних гросмейстерів поставили львів’янку на перше місце, 14 – на друге, 1 – на третє і 1 – на п’яте), Євген Штембуляк набрав 309 балів (26 – перших місць, 4 – других, 3 – третіх, 2 – четвертих).

Загалом у нинішньому опитуванні брали участь 64 гросмейстери.

Додамо, конкурс «Шаховий Гетьман» відбувся вже 15-й раз.

Фото: Укрінформ