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Україна очікує 200 тисяч ПЛР тестів з Південної Кореї та Китаю

Андрій Котенський

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Вночі ми очікуємо з Південної Кореї літак, який має доставити 100 тисяч тест-систем ПЛР. Про це у своєму відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

 

Окрім того вже завтра до України доставлять ще 100 тисяч ПЛР-тестів з Китаю.

«Завтра – чекаємо прибуття з Китаю близько двохсот тисяч спеціальних медичних респіраторів, захисні костюми для лікарів, 100 тисяч ПЛР-тестів, апарати штучної вентиляції легень, велику кількість масок для аптек», – повідомив Володимир Зеленський.

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