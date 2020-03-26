Україна очікує 200 тисяч ПЛР тестів з Південної Кореї та Китаю

Вночі ми очікуємо з Південної Кореї літак, який має доставити 100 тисяч тест-систем ПЛР. Про це у своєму відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Окрім того вже завтра до України доставлять ще 100 тисяч ПЛР-тестів з Китаю.

«Завтра – чекаємо прибуття з Китаю близько двохсот тисяч спеціальних медичних респіраторів, захисні костюми для лікарів, 100 тисяч ПЛР-тестів, апарати штучної вентиляції легень, велику кількість масок для аптек», – повідомив Володимир Зеленський.