ОСТАННІ НОВИНИ

У Франції за добу від коронавірусу померли 365 людей, в тому числі 16-річна дівчина

Андрій Котенський

|

У Франції протягом останньої доби від коронавірусу померло 365 людей – найбільша кількість з початку епідемії. Про це заявив голова Генеральної дирекції охорони здоров’я країни Жером Саломон, повідомляє «Європейська правда».

 

З початку епідемії в країні померли 1696 людей, з них 365 протягом останньої доби, в тому числі 16-річна дівчина з паризького регіону Іль-де-Франс.

За останніми даними, в країні налічується 29 155 підтверджених випадків захворювання. Протягом доби кількість інфікованих зросла на майже 4000.

Зараз у Франції 13 904 людини госпіталізовані, в тому числі 3 375 перебувають у реанімації.

Серед найтяжчих пацієнтів 34% перебувають у віці до 60 років, 58% – у віці від 60 до 80 років.

З початку епідемії 4948 осіб видужали і виписані з лікарень.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив
Львівський портал
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив

Навіть незначні зміни у покращенні лікування можуть суттєво виправити ситуацію. Взаємозв’язки сучасного світу дуже до...

Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора
Соломія ГОЛОВІНА
«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора

130-річна казка Івана Франка «Лис Микита» отримала нове життя на сцені Львівської національної опери. Прем’єрна сучасна ...

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж
Анастасія ПИЖ
«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і проводить заходи щодо захисту покупців від спекулянтів і панікерів. В компані...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...