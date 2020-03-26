Побитий на Майдані Микола Пасічник помер, не дочекавшись рішення суду щодо «беркутівців»

Сьогодні після тривалої хвороби помер один з потерпілих у справах Майдану, 78-річний житель міста Ладижин Микола Пасічник. Про це повідомив його земляк Юрій Нагорний, передає Цензор.НЕТ.

«Народна Самооборона м. Ладижин” з сумом повідомляє, що після важкої тривалої хвороби пішов з життя палкий патріот України, майданівець Микола Данилович Пасічник», – повідомив Юрій Нагорний.

«Слідство у справі Миколи Даниловича було завершено, і всі матеріали передані до Оболонського суду Києва. Два роки там затягували початок розгляду справи, мабуть чекаючи, що потерпілий не доживе до завершення процесу. На жаль, такий цинізм і відвертий саботаж дав потрібний суддям «результат», – розповіли в фейсбук-групі «Майдан 18-20 лютого. Як усе було».

Як відомо Миколу Пасічника затримали 22 січня 2014 року на вул. Грушевського у Києві. 72-річного дідуся звинуватили у нібито побитті «беркутівців».

Суддя Оболонського райсуду Юлію Швачач за клопотанням слідчого Віталія Матюші і прокурорів Ілони Клюге та Андрія Савчука обрала пенсіонеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після Революції гідності Швачач звільнили за порушення присяги суддя саме через її рішення щодо арешту Пасічника.

Наразі обвинувачення у незаконному притягнення Пасічника до кримінальної відповідальності висунуто колишній заступниці прокурора Оболонського району Києва Клюге та слідчому Оболонського управління поліції Матюші. У лютому минулого року помер третій підозрюваний – прокурор Андрій Савчук.