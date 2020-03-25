ООН виділила Україні $33 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Організація об’єднаних націй (ООН) в рамках «Глобального плану гуманітарного реагування для боротьби з COVID-19» виділила Україні 33 мільйони доларів. Про це повідомив представник української делегації в ООН Олег Ніколенко, пише Hromadske

За його словами, гроші скерують на реалізацію гуманітарних проєктів на Донбасі по обидві сторони від лінії розмежування. Профінансують:

заклади охорони здоров’я;

продовольчу безпеку в регіоні та товари першої необхідності для людей;

допомогу особам літнього віку та людям з інвалідністю;

дистанційну шкільну освіту.

«Найбільш незахищені категорії українців мають мати засоби для лікування та мінімізації негативного впливу коронавірусу», — зазначив Ніколенко.

Він додав, що загалом «Глобальний план ООН» передбачає 2 мільярди доларів для стримування поширення COVID19 в країнах Південної Америки, Африки, Близького Сходу та Азії.

Гроші планують витратити на доставку необхідного лабораторного обладнання й медикаментів, встановлення додаткових станцій для персональної гігієни, проведення інформаційних кампаній про особистий захист та захист оточуючих від вірусу.

Раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомляв, що Всесвітня організація охорони здоров’я, ЮНІСЕФ, Програма розвитку ООН та Міністерство охорони здоров’я розробляють для України два плани допомоги у боротьбі з коронавірусом із бюджетами близько 38 та 20 мільйонів доларів.