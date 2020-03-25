Ексміністра закордонних справ Кожару затримали за підозрою у вбивстві

Колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару затримали за підозрою в убивстві бізнесмена та екс-директора телеканалу «Інтер» Сергія Старицького. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара тільки що затриманий співробітниками поліції за підозрою в умисному вбивстві Сергія Старицького. Зараз його доставляють до суду для обрання міри запобіжного заходу», – написав Антон Геращенко.

Він також повідомив, що міру запобіжного заходу Л. Кожарі буде встановлювати Шевченківський районний суд м. Києва.

Своє чергою, на сторінці у Facebook юридичної компанії «Міллер», яка представляє інтереси сім’ї загиблого, що «Кожару було зупинено на дорозі і, за результами досудового розслідування кримінального провадження, йому повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України».

У компанії додають, що тепер у слідства є 72 години, для того щоб обрати до підозрюваного запобіжний захід.

«Враховуючи тяжкість та спосіб вчинення злочину, особу підозрюваного та наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України це має бути виключно тримання під вартою без визначення суми застави», – йдеться у повідомленні.

Антон Геращенко нагадав, що в ніч на 22 лютого в домі Леоніда Кожари був знайдений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням, скоєним із нагородної зброї власника дома. Л. Кожара та його дружина від початку і досі стверджують, що Сергій Старицький покінчив життя самогубством.

Слідчі та прокурори перевірили обставини загибелі колишнього директора телеканалу Інтер і прийшли до висновку, що він не міг сам себе застрелити.

Леонід Кожара – дипломат. Був міністром закордонних справ України з 24 грудня 2012 року до 23 лютого 2014 року. Член політичної партії «Соціалісти». Колишній член Партiï Регiонiв.