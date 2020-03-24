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Коронавірус. ЄС на 30 днів обмежив в'їзд громадян

Андрій Котенський

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Європейський Союз вирішив тимчасово обмежити всі несуттєві поїздки до країн-членів блоку, щоб стримувати поширення коронавірусу. Про це оголосив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, пише «Українська правда».

 

«Європейська рада затвердила пропозиції Єврокомісії про те, що в’їзд в ЄС має бути обмежений на 30 днів або довше, щоб запобігти поширенню вірусу. Він розповсюджується, тому що люди переміщують його під час подорожей та особистих контактів», – сказав Жозеп Боррель.

Обмеження слугують для зменшення контактів і заборони на в’їзд на європейську територію для жителів з-поза меж ЄС, якщо для цього немає нагальної потреби.

За словами Борреля, цей крок ЄС не є егоїстичним або протекціоністським: «Це захід, який захищає всіх. Ми повинні запобігти подальшому поширенню вірусу».

Як відомо лідери ЄС на саміті, який проходив у режимі відеоконференції, погодилися на закриття зовнішніх кордонів ЄС і Шенгенської зони як мінімум на 30 днів у відповідь на спалах коронавірусу.

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