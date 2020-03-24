Із Єгипту з пневмонією. У Дніпрі підозрюють смерть чоловіка від коронавірусу

У Дніпрі помер 45-річний чоловік, якому у лікарні діагностували пневмонію, та врятувати не вдалося, пише Українська правда.

Чоловік тиждень тому повернувся із подорожі до Єгипту, а викликав швидку лише 24 березня. Медики прибули вже у захисних костюмах. Пацієнт був у важкому стані.

Його на «швидкій» доправили до Дніпровської міської лікарні №21, але врятувати життя не вдалося.

«Щойно директор департаменту охорони здоров’я ОДА Валерій Сердюк повідомив мені, що у Дніпровській лікарні №21 помер чоловік. Після 10-денної подорожі він занедужав, проте займався самолікуванням. Звернувся до лікарів в останній момент. На жаль, попри максимальні зусилля, врятувати пацієнта не вдалося. Чи причиною ускладнень став саме коронавірус, нині з’ясовується. Результати досліджень будуть відомі вже завтра», – повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.