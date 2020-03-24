Аеропорт «Львів» визначили резервним на час заборони польотів

Кабінет міністрів визначив Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького як резервний у разі неможливості прийняття та відправлення повітряних суден у Міжнародному аеропорту «Бориспіль». Про це йдеться в постанові Кабміну № 228 від 23 березня 2020 р., передає «РБК-Україна».

Згідно з постановою, забороняється з 12 год. 00 хв. 24 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 року прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення осіб, які здійснюють подорож з туристичною метою.

Також заборонено прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, крім перевезень, які здійснюються через державне підприємство Міжнародний аеропорт «Бориспіль», або у разі неможливості прийняття та відправлення повітряних у «Борисполі» – через аеропорт «Львів».

«У разі необхідності задоволення державних потреб прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, здійснюється за погодженням з відповідним міністерством», – йдеться в документі.

Зазначимо, раніше Кабінет міністрів України прийняв рішення про тимчасове призупинення роботи усіх аеропортів країни, крім аеропорту «Бориспіль», який прийматиме евакуаційні чартерні рейси з українськими громадянами.