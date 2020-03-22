Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації між лікарем та пацієнтом залишається телефон та через інтернет. Водночас пацієнти медичного центру «Дельта Мед» можуть отримати усю необхідну консультацію за допомогою телемедицини в онлайн режимі.
В цей непростий період, медики «Дельта Мед» прагнуть підтримувати зв’язок із пацієнтами, тому й вирішили запровадити проведення онлайн-консультацій.
У яких випадках можна буде скористатися послугою телемедицини (дистанційних консультацій):
- надання повторної консультації профільним спеціалістом. Оскільки вже є існуючий збір анамнезу, обстежень, аналізів та висновку лікуючого лікаря (спеціаліста первинної ланки, як правило, сімейного лікаря, терапевта);
- первинні консультації пацієнтів, коли пацієнт не має можливості виходити з дому
- подальше введення постійних пацієнтів з метою моніторингу лікування. Консультації можливі як на території України, так і за кордоном;
- професійна консультація нашого вузькопрофільного спеціаліста з Вашим безпосереднім лікарем для визначення правильної тактики лікування у разі сумніву постановки діагнозу
Можливість проведення онлайн-консультації у кожному конкретному випадку буде попередньо узгоджуватися з лікарем. Оскільки є ситуації, коли без очного огляду неможливо встановити правильний діагноз та відповідно призначити лікування.
Етапи успішної консультації, які дозволяють припустити найбільш вірну стратегію лікування дистанційно:
- інтерпретація вже наявних результатів обстежень;
- формування плану необхідних додаткових обстежень;
- постановка діагнозу;
- складання плану лікування;
- проведення динамічного спостереження пацієнта і контролю процесу;
- виконання плану обстеження або лікування.
Алгоритм проведення он-лайн чи дистанційних консультацій:
- Пацієнт заповнює в електронному вигляді анкету звернення до лікаря (анкети індивідуальні для кожного спеціаліста) та інформаційну добровільну згоду на проведення діагностики та лікування.
- Пацієнт надсилає анкету та матеріали обстежень-консультацій (за наявності).
- Адміністратор МЦ «Дельта Мед» узгоджує час, дату та формат консультації (телефон, вайбер, скайп інші додатки за узгодженням)
- Оплата консультації відбувається на рахунок МЦ «Дельта Мед» (в час карантину консультація може надаватись безкоштовно, або за узгодженням з лікарем).
- Консультація відбувається в узгоджений час
- Пацієнт отримує консультативне заключення в електронному вигляді
Умови проведення онлайн-консультації:
- Встановлення Skype/Viber/ WhatsApp-зв’язку пацієнт – лікар
- Наявність відеокамери.
- Обов’язкове попереднє внесення коштів за послугу на реквізити медичного центру «Дельта Мед» після узгодження з адміністрацією центру.
Шановні пацієнти, у випадку різкого погіршення стану та складних ситуаціях настійно рекомендуємо не чекати на онлайн-конультацію, а викликати швидку допомогу, оскільки онлайн-консультації не передбачені для ургентних(невідкладних) випадків.
«Сподіваємося, що наша телемедицина буде прогресивним та ефективним методом надання медичної допомоги. Ми працюємо та вдосконалюємось, щоб в період дистанційного спілкування надавати якісні послуги та відповіді на всі запитання пацієнтів – повідомили у «Дельта Мед».
Фото: Ваше здоров’я
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Омелян ШЕВЧУК