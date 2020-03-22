Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації між лікарем та пацієнтом залишається телефон та через інтернет. Водночас пацієнти медичного центру «Дельта Мед» можуть отримати усю необхідну консультацію за допомогою телемедицини в онлайн режимі.

В цей непростий період, медики «Дельта Мед» прагнуть підтримувати зв’язок із пацієнтами, тому й вирішили запровадити проведення онлайн-консультацій.

У яких випадках можна буде скористатися послугою телемедицини (дистанційних консультацій):

надання повторної консультації профільним спеціалістом. Оскільки вже є існуючий збір анамнезу, обстежень, аналізів та висновку лікуючого лікаря (спеціаліста первинної ланки, як правило, сімейного лікаря, терапевта);

первинні консультації пацієнтів, коли пацієнт не має можливості виходити з дому

подальше введення постійних пацієнтів з метою моніторингу лікування. Консультації можливі як на території України, так і за кордоном;

професійна консультація нашого вузькопрофільного спеціаліста з Вашим безпосереднім лікарем для визначення правильної тактики лікування у разі сумніву постановки діагнозу

Можливість проведення онлайн-консультації у кожному конкретному випадку буде попередньо узгоджуватися з лікарем. Оскільки є ситуації, коли без очного огляду неможливо встановити правильний діагноз та відповідно призначити лікування.

Етапи успішної консультації, які дозволяють припустити найбільш вірну стратегію лікування дистанційно:

інтерпретація вже наявних результатів обстежень;

формування плану необхідних додаткових обстежень;

постановка діагнозу;

складання плану лікування;

проведення динамічного спостереження пацієнта і контролю процесу;

виконання плану обстеження або лікування.

Алгоритм проведення он-лайн чи дистанційних консультацій:

Пацієнт заповнює в електронному вигляді анкету звернення до лікаря (анкети індивідуальні для кожного спеціаліста) та інформаційну добровільну згоду на проведення діагностики та лікування. Пацієнт надсилає анкету та матеріали обстежень-консультацій (за наявності). Адміністратор МЦ «Дельта Мед» узгоджує час, дату та формат консультації (телефон, вайбер, скайп інші додатки за узгодженням) Оплата консультації відбувається на рахунок МЦ «Дельта Мед» (в час карантину консультація може надаватись безкоштовно, або за узгодженням з лікарем). Консультація відбувається в узгоджений час Пацієнт отримує консультативне заключення в електронному вигляді

Умови проведення онлайн-консультації:

Встановлення Skype/Viber/ WhatsApp-зв’язку пацієнт – лікар Наявність відеокамери. Обов’язкове попереднє внесення коштів за послугу на реквізити медичного центру «Дельта Мед» після узгодження з адміністрацією центру.

Шановні пацієнти, у випадку різкого погіршення стану та складних ситуаціях настійно рекомендуємо не чекати на онлайн-конультацію, а викликати швидку допомогу, оскільки онлайн-консультації не передбачені для ургентних(невідкладних) випадків.

«Сподіваємося, що наша телемедицина буде прогресивним та ефективним методом надання медичної допомоги. Ми працюємо та вдосконалюємось, щоб в період дистанційного спілкування надавати якісні послуги та відповіді на всі запитання пацієнтів – повідомили у «Дельта Мед».

Фото: Ваше здоров’я

℗