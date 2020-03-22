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МОЗ виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану

Андрій Котенський

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Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану. Про це очільник відомства заявив в ефірі одного із центральних каналів, передає пресслужба МОЗу.

 

За словами Іллі Ємця, для ефективної боротьби з поширенням коронавірусу в Україні всі українці повинні зайняти свідому позицію, мінімізувати контакти з іншими, дотримуватися правил гігієни, а також виконувати поради МОЗу.

«Я говорив про це ще з першого дня своєї роботи в Уряді. Це треба було робити з самого початку. Якби це вдалося, то такого поширення, яке зараз геометрично розвивається, не було », – наголосив Ілля Ємець.

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