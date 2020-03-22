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Канцлер Німеччини йде на карантин через контакт з зараженим

Андрій Котенський

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель піде на карантин через контакт із хворим на коронавірус лікарем. Про це повідомляє Німецька хвиля із посиланням на представника Меркель Штеффен Зайберт.

 

За словами Штеффен Зайберт, після присвяченої коронавірусу пресконференції, на якій Меркель виступила раніше у неділю, їй повідомили про позитивний результат аналізу на SARS-Cov-19 лікаря, з яким вона контактувала 20 березня під час проведення профілактичного щеплення.

У зв’язку з цим Меркель вирішила надалі перебувати на домашньому карантині. У наступні дні Меркель будуть зроблені аналізи, щоб з’ясувати, чи інфікована вона SARS-Cov-19.

Під час перебування на домашньому карантині Меркель продовжуватиме виконувати функції голови німецького уряду, додав Зайберт.

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