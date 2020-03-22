ОСТАННІ НОВИНИ

Біля столиці Хорватії сталися два потужні землетруси

Ольга Денисяка

|

Два землетруси магнітудою 5,3 і 5 відбулися в один день у Хорватії недалеко від столиці республіки Загреб. Про це пише hromadske з посиланням на Associated Press.

 

Епіцентр землетрусу був у семи кілометрах на північ від Загреба на глибині 10 км. Підземні поштовхи почалися о 6:23 за місцевим часом.

Хорватські ЗМІ заявили, що 15-річний хлопець помер. Чиновники вказують, що були й інші травми, але не повідомили деталей.

У Загребі  – серйозні пошкодження, на деяких вулицях утворилися завали з цегли, що обсипалися з постраждалих будівель.

Знаменний собор Загреба також пошкодився: верхівка одного з двох його шпилів зруйнувалася. Собор вже відновлювали після того, як його скинув землетрус у 1880 році.

Фото: соцмережі

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора
Соломія ГОЛОВІНА
«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора

130-річна казка Івана Франка «Лис Микита» отримала нове життя на сцені Львівської національної опери. Прем’єрна сучасна ...

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж
Анастасія ПИЖ
«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і проводить заходи щодо захисту покупців від спекулянтів і панікерів. В компані...

Коронавірус: лікарі спростували міфи та розповіли, як вберегтись
Ольга ДЕНИСЯКА
Коронавірус: лікарі спростували міфи та розповіли, як вберегтись

ГО «Інститут просвіти» спільно із лікарями-інфекціоністами підготувала поради про те, як вберегтись від коронавірусу та ...

Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус

Усі медичні заклади Львівської області переведено в режим карантину. Планова госпіталізація хворих призупинена, лише нев...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...