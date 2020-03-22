Біля столиці Хорватії сталися два потужні землетруси

Два землетруси магнітудою 5,3 і 5 відбулися в один день у Хорватії недалеко від столиці республіки Загреб. Про це пише hromadske з посиланням на Associated Press.
Епіцентр землетрусу був у семи кілометрах на північ від Загреба на глибині 10 км. Підземні поштовхи почалися о 6:23 за місцевим часом.
Хорватські ЗМІ заявили, що 15-річний хлопець помер. Чиновники вказують, що були й інші травми, але не повідомили деталей.
У Загребі – серйозні пошкодження, на деяких вулицях утворилися завали з цегли, що обсипалися з постраждалих будівель.
Знаменний собор Загреба також пошкодився: верхівка одного з двох його шпилів зруйнувалася. Собор вже відновлювали після того, як його скинув землетрус у 1880 році.
Фото: соцмережі
Ольга Денисяка