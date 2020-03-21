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Польща надасть гуманітарний коридор українцям, що застрягли на кордоні з Німеччиною

Андрій Котенський

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький домовилися про створення гуманітарного коридору для українців від кордону Німеччини, повідомляє Європейська правда.

 

«Поговорив по телефону з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Домовилися створити гуманітарний коридор для українців від кордону Німеччини через територію Польщі. Я також хотів би висловити вдячність польській стороні за включення українців в програму LOTdoDomu», – повідомив Шмигаль.

Раніше у зв’язку з тимчасовим закриттям кордонів уряд Польщі спільно з авіакомпанією LOT запустив операцію «Політ додому» для людей, які знаходяться в інших державах і хочуть повернутися в Польщу.

Нагадаємо, Україна також домовилася з Угорщиною про дозвіл на транзитний переїзд українських громадян з Австрії та Хорватії.

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