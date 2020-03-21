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Юрій Винничук: «Через два тижні у нас буде Італія. Бо живемо в середовищі придурків»

Наталя Дуляба

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Письменник Юрій Винничук про пандемію коронавірусу, його поширення в Україні і соціальну відповідальність кожного громадянина:

«Через два тижні буде в нас Італія. Бо живемо в середовищі придурків. Ніхто ні сам не ізолюється, приїхавши з-за кордону, ні його не ізолюють. Ніде ніхто не дотримує дистанції. Поки не гавкнеш. Вчіться гавкати. Нє, не так, а ГАВ!!!

Гульбанять наші заробітчани по рідних селах аж гай гуде. А крім того й тестів нема. Тестів нема – статистика ідеальна. А тим часом народу з запаленням легенів більшає.

Який вихід? В Північній Кореї одного ідіота навіть розстріляли за порушення карантину. Але я би наших імбецилів заганяв у недіючі шахти і спускав би їм на мотузці тормозок. Бо я, курва, гуманний.Але моя гуманність має межі.

В Китаї вдалося все стабілізувати. Вони його (коронавірус, – ред.) породили, вони ж його і приморили. А ми, знаючи, досвід і проколи інших країн, висновків не робимо. Тоді влада повинна такі висновки робити.

Але влада в нас така, яку більшість і бажала. Я б на місці дохторів ще запитував інфікованих, за кого вони голосували… Дуже цікаво».

Примітка. У матеріалі збережено правопис і стилістику автора

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