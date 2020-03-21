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Грузія запроваджує надзвичайний стан

Андрій Котенський

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У Грузії на один місяць запроваджується надзвичайний стан. Про це заявив сьогодні прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія після засідання Координаційної ради з реагування на поширення корона вірусу, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Грузия Online.

 

За словами прем’єра, всі фізичні та юридичні особи зобов’язані дотримуватися режиму надзвичайного стану. За порушення вводиться адміністративна відповідальність – фізичним особам в 3000 ларі (870 євро), юридичним особам – 15 тис. ларі (4350 євро).

Ті ж дії повторно викличуть кримінальну відповідальність строком до трьох років.

Під час надзвичайного стану у Грузії діятимуть наступні обмеження:

За порушення режиму ізоляції або карантину особи будуть примусово переведені до відповідної установи, за порушення правил будуть застосовані санкції. На міжнародне пасажирське сполучення встановлюються обмеження, крім вантажних перевезень.

Встановлюються інші терміни та правила надання державних послуг. Уряду Грузії буде надано право в разі необхідності, з метою карантинної ізоляції для медичних цілей, обмежити право власності і використовувати майно фізичних або юридичних осіб і матеріальні засоби.

Обмежується збір більш ніж 10 осіб. Уряд матиме право обмежити приватним організаціям, бізнес-структурам або доручити їм виконання конкретної діяльності.

У разі необхідності уряд забезпечить регулювання цін на медикаменти, медичні послуги та продукти першої необхідності.

Офіційно НС в Грузії буде введений в суботу ввечері, після його затвердження в парламенті.

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