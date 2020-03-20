У МОЗ обіцяють, що маски та антисептики з’являться за кілька днів

Ситуація з наявністю засобів індивідуального захисту у медзакладах і аптеках нормалізується за 3-4 дні. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми на одному з українських телеканалів, передає Громадське.

«Був певний дефіцит, тому ми виділили додаткові кошти, здійснюється закупівля і будуть додаткові поставки. Я думаю, що через 3-4 дні ситуація із засобами індивідуального захисту в медичних і аптечних закладах значно покращиться», – впевнений Ляшко.

Він нагадав, що згідно з національним планом протидії інфекційним захворюванням, який затвердили ще 3 лютого 2020 року, відповідальність за забезпечення медзакладів засобами індивідуального захисту поклали на органи місцевого самоврядування, які є власниками цих закладів.

Та Ляшко розповів, що МОЗ нещодавно провело зустріч із найбільшими виробниками антисептиків, на якій обговорили питання, чому їх немає на ринку. Ляшко запевнив, що «бюрократичні бар’єри», які виявили за підсумками цієї зустрічі, усунуть вже найближчими днями.

За його словами, питання з наявністю сировини для виробництва антисептиків також вирішать найближчими днями.

«Спирт, який використовується для виробництва антисептиків у звичайному режимі, — це глобальна проблема, його не можна дістати. Але Україна є одним із лідерів виробництва спирту етилового, який також використовується як антисептик, тому багато хто змінює свої рецептури. Ми паралельно вирішуємо, як зняти один бюрократичний бар’єр, який обкладає акцизом виробників дезінфекційних засобів», – пояснив Ляшко.

Зазначимо, що ще до початку карантину у аптеках було проблематично придбати антисептики та маски.