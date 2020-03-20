До аеропорту «Бориспіль» прибули 9 літаків з українцями

До міжнародного аеропорту Бориспіль у Києві 20 березня прибули 9 літаків з українцями з Бельгії, Ізраїлю, Домініканської Республіки, Єгипту та ОАЕ. Про це пише Громадське з посиланням на онлайн-табло аеропорту.

Так, вже прибули літаки з Брюсселя, Тель-Авіва, Ла-Романи, Дубая, Шарджи та чотири літаки з Шарм-ель-Шейха.

Також 20 березня очікуються 5 міжнародних рейсів з Шарм-ель-Шейха, 2 рейси з Дубая, 2 з Хургади, 1 з Ларнаки, 1 з Тель-Авіва, 1 з Франкфурта, 1 з Амстердама, 1 з Брюсселя, 1 з Цюриха та 1 зі Стамбула.

Згідно з інформацією, з Борисполя заплановані 1 рейс до Лондона, 1 рейс до Парижа, 1 рейс до Стамбула, 1 рейс в Дубай та 1 рейс до Шарджи.