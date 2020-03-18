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На час карантину військкомати призупинили призов на строкову службу

Вероніка Рой

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На час карантину, тобто щонайменше до 3 квітня, в Україні призупинили весняний призов на службу у Збройних силах. Про це інформує пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

 

Як повідомляється,  розпорядження підписав командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

«… На час дії карантину призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів, – до окремого розпорядження», – йдеться у повідомленні.

Натомість військові комісаріати і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають продовжувати роботу з військово-обліковими документами та організовувати протиепідемічні заходи.

Зазначимо, весняний призов 2020 року мав би розпочатися 1 квітня.

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