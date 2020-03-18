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Ігор Васюник: «Головне – залишити людей вдома та погасити паніку»

Андрій Котенський

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Львів’янин, громадсько-політичний діяч Ігор Васюник про запуск call-центру, де львів’яни можуть отримати кваліфіковану медичну консультацію від медиків:

«Запустив безкоштовну гарячу лінію «Стоп-коронавірус» для львів’ян – 0 800 208 868. Консультації львів’янам надають студенти-медики, які мають повну середню спеціальну медичну освіту. Всі вони пройшли навчання лікарями-епідеміологами та інфекціоністами. Курують групи консультантів: лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Лілія Горбунова, головний лікар «Дельтамед» Аркадій Савченко та фахівець з комунікацій Tetiana Ovcharenko

Наше завдання – допомогти міським службам та диспетчерам швидкої допомоги Львова справитися з навантаженнями та надати консультації львів’янам. Головне – зупинити людей вдома, погасити паніку, роз’яснити чому варто дотримуватися та залишатися вдома на час карантину, при яких симптомах ГРЗ потрібно залишатися вдома і не обов’язково звертатися в «швидку», а при яких дзвонити на «103».

Люди зараз більше панікують, тому перезавантажують швидку допомогу та лікарні. Завдання Гарячої лінії провести просвітницьку роботу щодо шляхів поширення інфекції, симптомів вірусу, індивідуальних заходів безпеки і, навіть, спростування фейків, які можуть нашкодити здоров’ю та ще більше поширити паніку.

Кол-центр Гарячої лінії працює в спеціально обладнаному приміщенні медичного центру «Дельтамед». Працівники кол-центру забезпеченні дезінфікуючими засобами та індивідуальними засобами захисту, пройшли навчання. Приміщення, в якому перебувають консультанти, дезінфікується тричі на день та кварцується. Так само дезінфікується комп’ютерна техніка.

Окрема подяка Маргарита Коверко та CEO компанії «Ringostat» Олександр Максименюк, які швидко допомогли розгорнути та технічно налагодити роботу Гарячої лінії».

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