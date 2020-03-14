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На дорогах Львівщини встановлюють манекени для безпеки руху пішоходів

Соломія Головіна

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У Львівській області на дорогах державного значення встановлюють манекени пішоходів. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Facebook.

 

Вже зараз такі манекени є на дорогах М-06 Київ-Чоп у населеному пункті Верхнє Синьовидне та Т-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі у місті Пустомити.

Зокрема, монтажні роботи проводять на пішохідних переходах з великою інтенсивністю руху пішоходів та поблизу шкільних закладів.

Як наголошують у Службі автомобільних доріг області, завдяки таким засобам водії більше реагуватимуть та, відповідно, зменшуватимуть швидкість перед пішохідними переходами. А також дозволять суттєво зменшити аварійність на таких ділянках.

Фото: Служба автомобільних доріг Львівщини

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