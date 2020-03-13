Зеленський анонсував ліквідацію ДАБІ

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Державну архітектурно-будівельну інспекцію буде ліквідовано. Про це він сказав під час виїзного засідання Кабінету міністрів 13 березня, пише Українська правда.

«Скажу зараз три слова, на які чекав весь чесний будівельний бізнес України: Ми ліквідуємо ДАБІ. Процес отримання державних послуг буде прозорим, зручним і з мінімальним впливом чиновників на прийняття таких рішень», – пообіцяв Володимир Зеленський.

За словами глави Уряду Дениса Шмигаля, ДАБІ – це корупційний кліщ, який просто забирав оборотні кошти.

Після ліквідації ДАБІ структуру архітектурно-містобудівної галузі приведуть у відповідність до світових норм. «Зокрема, створлять три центральних органи державної влади: державна сервісна служба, яка виконуватиме реставраційні функції, державне агентство техрегулювання та державна інспекція містобудування, яка в собі залишить функцію нагляду і контролю за будівництвом».

Також, за словами прем’єра, планують скасувати дозвіл, який видається на початку будівництва.

Шмигаль підкреслив, що єдине, що контролюватиме держава, – це введення будівлі чи споруди в експлуатацію і перевірка її на відповідність державним нормам, параметрам, ДБНам і вимогам закону.

Він також додав, що планують створити новий реєстр будівельної діяльності. Його розробка вже розпочата і вже проведений тендер. Цей реєстр буде не документо-, а об’єктоорієнтованим. Його власником буде держава, а рівень захисту – найвищим.

Також планують створити публічний портал системи, де будь-хто зможе побачити всю інформацію про кожен об’єкт нерухомості чи будівництва.

При цьому, за словами прем’єра, до кожного об’єкта буде застосовано 7 рівнів нагляду і буде посилено персональну відповідальність – майнову і кримінальну.