ТОП-100: «АТБ» визнано галузевим лідером за обсягом сплати податків і зборів

Податкова служба країни назвала компанії, які за підсумками року можна вважати головними спонсорами державних соціальних програм, інфраструктурних проєктів, реформ, що оплачуються грошима з бюджету. У своєму офіційному виданні ДПС України оприлюднила оновлений рейтинг найбільших представників бізнесу за обсягом сплачених коштів до бюджетів усіх рівнів. Лідером серед представників галузі роздрібної торгівлі та логістики знову стала компанія «АТБ-Маркет». Для майже чотирьох мільйонів українців у 24 областях країни це головний постачальник гарантовано якісних продуктів.

Як і рік тому, перші позиції в ТОП-100 платників податків дісталися підприємствам нафтогазової та енергетичної галузей, виробникам тютюнової продукції, націоналізованому «ПриватБанку», а також великим держкомпаніям-монополістам. Це традиційно для цієї частини рейтингу – практично нічого не змінюється з року в рік. А от в інших сферах є зміни – поцікавимося, як справи в ритейлі.

Найбільший за багатьма показниками (товарообігом, кількістю супермаркетів, асортиментом, чисельністю працівників тощо) представник вітчизняної галузі роздрібної й оптової торгівлі – «АТБ» протягом року зміцнив свої позиції одразу на три пункти. У вищевказаному рейтингу торговельна мережа піднялася з 16 місця (таким був результат 2018 року) на 13. За підсумками 2019-го підприємства корпорації «АТБ» сплатили до бюджетів усіх рівнів, у тому числі й до нашої львівської міської скарбниці, 6,77 млрд грн. Це перевершило минулорічні показники на 49%. Таке стрімке зростання стало наслідком динамічного розвитку торговельної мережі «АТБ» і послідовної оптимізації багатьох бізнес-процесів. Компанія підкорила два нових регіони: прийняли перших покупців новесенькі дискаунтери на Закарпатті та в Чернівецькій області. За рік в Україні відкрили 88 нових магазинів мережі (у 2018-му – 80). Також відбулася капітальна модернізація 41 супермаркету. Нині у 280 населених пунктах України, в тому числі й у нашому місті Лева, цілодобово працюють 1089 дискаунтерів цієї мережі.

Разом із розширенням мапи присутності «АТБ», значно зріс і товарообіг. За рік цей показник збільшився на 22,4% – до 126,8 млрд грн. (включаючи ПДВ). Мережа побила власний рекорд попереднього року: у 2018-му даний показник становив 103,9 млрд грн. (а в 2017 – 80,2 млрд грн.).

Асортимент кожного з магазинів «АТБ» сьогодні перевищує 3,5 тис. найменувань, з яких більше дев’яти сотень представлені товарами власних торгових марок «АТБ». Така ексклюзивна продукція власного виробництва за якістю не поступається будь-яким присутнім на вітчизняному ринку аналогам, однак коштує значно дешевше. Економія для споживача може бути величезна – до 40%! Компанія не відступає від своєї багаторічної цінової політики: вартість будь-якого товару в дискаунтерах мережі нижча за середньоринкову на 10–15%.

Повертаючись до розмови про рейтинг найбільших платників податків країни, варто зазначити, що до першої сотні увійшли лише сім компаній, пов’язаних із роздрібною торгівлею та логістикою. Першу позицію наразі посідає «АТБ» (13 місце в загальному рейтингу), далі йдуть «Нова пошта» (27 місце), ще один традиційний ритейлер –«Епіцентр К» (30 місце – сплачено майже 2,5 млрд грн.), «Сільпо» (41 місце), McDonalds Україна (54 місце), Metro (66 місце) й «Ашан» (77 місце).

Як бачимо, послідовно дотримуючись стратегії динамічного розвитку, корпорація «АТБ» з чималим відривом лідирує в цьому ТОП-7 найбільших платників податків галузі.

Цікаво, що крім компаній «АТБ» та «Епіцентр К» інші представники ритейлу, що увійшли до цього рейтингу, зволіли не розголошувати суми сплачених податків і зборів, посилаючись на комерційну таємницю. Про точні цифри можна лише здогадуватися, орієнтуючись на показники більш відкритих компаній, які знаходяться в ТОП-100 поруч із ритейлерами.

Дані кошти визначають наше з вами благополуччя, оскільки їх спрямовують на зарплату вчителям, медикам, соціальну допомогу, пенсії, ремонт доріг та інші цілі. Це впливає на рівень та якість життя громадян. Особливо актуально це стало після реформи децентралізації, коли значно більші суми зібраних податків залишаються на місцях, надаючи потужний ресурс для розвитку українських міст і селищ. Сьогодні кожен із більш ніж тисячі супермаркетів «АТБ», включаючи й ті, що працюють у Львові, можна вважати не тільки торговим представництвом найбільшого ритейлера, але й важливим інфраструктурним об’єктом.

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