Шевченківські дні, прем’єрний «Лис Микита» та балет «Есмеральда»: тиждень у Львівській опері

Львів’ян запрошують вшанувати пам’ять Великого Кобзаря і відзначити Шевченківські дні у Львівській національній опері, відвідавши балет «Лілея» за однойменною баладою Тараса Шевченка. Також поціновувачів оперного мистецтва чекає прем’єрна казкова опера «Лис Микита», балет «Есмеральда», а також опери «Аїда» та «Богема».

СЕРЕДА, 11 Березня, – балет «Лілея» К. Данькевича

Дорогоцінна перлина національного хореографічного мистецтва зі втіленням шевченкових поетичних образів на балетній сцені.

Основним лейтмотивом балету є мотив «Лілеї», побудований на українській народній пісні «Ой, зійди, зійди зіронько та вечірняя». Композитор передає життя героїв балету – Лілеї та Степана, розкриває їхні мрії, кохання, страждання і боротьбу, життя їхнього народу, який дав їм прекрасні полум’яні серця, волю і силу в боротьбі проти панської неволі, віру в свою майбутню перемогу.

Уже більше століття березневі дні називаємо Шевченківськими і вклоняємось Кобзареві. Щороку Львівський національна опера, підтримуючи вікову традицію, вшановує поета виставами та концертами. Відтак 11 березня представляє хвилюючий балет «Лілея» К.Данькевича за поезіями Кобзаря (диригент – заслужений артист України Юрій Бервецький).

Початок – о 18:00, квитки на балет «Лілея».

СЕРЕДА, 11 Березня, – концерт «Duo Sonoro» (Дзеркальна зала)

Скрипаль Андрій Павлов та піаністка Валерія Шульга презентують національну музичну школу на багатьох престижних форумах в Україні та за кордоном.

У програмі їхнього концерту на камерній сцені Львівської опери – сонати для скрипки і фортепіано Людвіга ван Бетховена, Роберта Шумана та Леоша Яначека. Це твори, сповнені романтичних мелодій та контрастних почуттів, вимагають неабиякої віртуозності, яку музиканти демонструють, концертуючи по всьому світу.

Дует Sonoro є лауреатом і володарем спеціальних призів численних міжнародних конкурсів, серед них Гран -прі Plovdiv International chamber music competition (Болгарія,2017), ІІІ премія Salieri-Zinetti International chamber music competition (Iталія, 2016), ІІІ премія Johannes Brahms International competition ( Австрія, 2015), ІІІ премія Stasys Vainiunas International chamber music competition (Литва, 2014) тощо.

В 2014 році Андрій та Валерія були запрошені провести майстер-клас в Тегеранській Консерваторії (Іран).

В 2019 році дует був учасником однієї з найпрестижніших євпропейських літніх музичних академій – ISA of the MDW – University of Music and Performing Arts Vienna, де музиканти вдосконалювали майстерність із зокрема професорами Johannes Meissl, Hatto Beyerle, Avedis Kouyomdjian, Marta Gulyas, Peter Schuhmayer.

Початок – о 19:00, квитки на концерт «Duo Sonoro».

ЧЕТВЕР, 12 березня, – опера «Аїда» Дж. Верді

Одна із найкращих та найграндіозніших опер в історії музики і творчості славетного Джузеппе Верді.

Колоритна музика опери, яскраві декорації та костюми переносять слухачів у стародавній Єгипет і часи правління фараонів. У ті давні часи із невимовною гостротою розгортається любовний трикутник і драма почуттів, що засліплюють і руйнують життя.

«Аїда» – це пристрасний гімн коханню, вірності та любові до батьківщини, що робить її сюжет актуальним у всі віки.

Початок – о 18:00, квитки на оперу «Аїда».

П’ЯТНИЦЯ, 13 Березня, – балет «Есмеральда» Ц. Пуньї

Відомий сюжет про прекрасну Есмеральду та горбаня Квазімодо втілений у балеті «Есмеральда» з музикою Цезаря Пуньї.

Палке кохання й пристрасть, жертовність та ревність у образах головних героїв втілюються танцівниками з надзвичайною емоційністю. Вражаючими є грандіозні декорації – зображення собору, що наче возвеличується над розгортанням життєвої драми головних героїв.

Початок – о 18:00, квитки на балет «Есмеральда».

СУБОТА, 14 Березня, – опера «Богема» Дж. Пуччіні

«Богема» − одна із найвідоміших опер славетного італійського композитора Джакомо Пуччіні.

Почувши оперу вперше, Ви ніколи незабудете її проникливих мелодій та емоційної музики. Адже в основі сюжету – зародження почуттів, ніжне кохання і, водночас, – любов до

життя паризькою богемою.

Початок – о 18:00, квитки на оперу «Богема».

НЕДІЛЯ, 15 Березня, – опера «Лис Микита» І. Небесного

Опера за однойменною поемою Івана Франка «Лис Микита», написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львівського оперного театру.

Казка про звірів, приправлена гумором. Іван Франко вдало зобразив людські натури, заховавши їх за масками звірів. За розважальним сюжетом ховаються гострі та завжди актуальні соціальні питання.

Опера «Лис Микита» матиме несподіване звучання, адже в оркестрі поруч із традиційними інструментами колоритно звучатимуть народні – цимбали, бандура, дримба та трембіта.

Унікальна постановка, казковий сюжет, яскраві акторські образи, колоритні костюми, світлові ефекти, 3d-мапінг та динамічна музика Івана Небесного подарують святковий настрій і дорослим, і дітям.

Початок – о 14:00, квитки на оперу «Лис Микита».

Початок – о 19:00, квитки на оперу «Лис Микита».

НЕДІЛЯ, 15 Березня, – концерт «Романтичні мрії» (Дзеркальна зала)

Зірковий склад українських музикантів – Валерій Соколов (скрипка), Олексій Шадрін (віолончель), Роман Лопатинський (фортепіано) виконають камерні шедеври інструментальної музики Йоганнеса Брамса.

Скрипаль Валерій Соколов є одним з найвидатніших українських молодих музикантів, який грає на унікальному інструменті роботи Антоніо Страдіварі. Співпрацює з провідними оркестрами Великої Британії, Франції, Німеччини, Швейцарії, Японії, Південної Кореї.

Олексій Шадрін – молодий виконавець, стипендіат престижних європейських фондів. Виступав як соліст в Україні, Франції, Німеччині.

Український відомий піаніст Роман Лопатинський у лютому 2020 року став лауреатом Міжнародного конкурсу Premio Internazionale Pianistico A. Scriabin (Італія). Виступав з концертами у Польщі, Ізраїлі, Італії, Марокко, Ліхтенштейні, Швейцарії, Німеччині, Росії, Франції, Японії, США.

Початок – 16:30, квитки на концерт «Романтичні мрії».

Фото: Львівська опера