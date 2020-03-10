М’які іграшки One Two Fun – світ фану та відкриттів для дитини

Іграшки бренду One Two Fun, які широко представлені у мережі «АШАН», вже стали улюбленими для багатьох батьків та їхніх дітей.

Причому це стосується дітлахів різного віку, адже ТМ розподіляє асортимент на такі категорії:

Від 0 до 3 років. Це надважливий період, коли завдяки підбору іграшок можна визначити інтереси, схильності, таланти малюка – так, навіть у такому ранньому віці!

Діти від 3 до 12 років. Це фантастичний період, коли маленька людина досліджує основні життєві сценарії, найбільш активно пізнає навколишній світ. У цей час важливо забезпечити нащадка іграми та іграшками, що розвивають. Конструктори, набори для ліплення, фігурки, за допомогою яких можна створювати різноманітні життєві ситуації – саме те, що потрібно.

Підлітки старше 12 років – їм будуть цікаві технологічні забавки, які дають змогу використати вже отримані в школі знання, вдосконалити їх на практиці. У цей час важливо розвинути ті навички, які дитина набула у попередні два періоди, та навчити підлітка використовувати їх у повсякденному житті. Цьому сприяють настільні ігри.

Цілий світ відкриттів для дитини серед товарів One Two Fun – м’які іграшки. Найзручніше обрати сюрприз для дівчинки чи хлопчика онлайн – у магазині мережі «АШАН», зазначивши у фільтрах відповідний бренд.

Дівчаткам варто обрати м’які ляльки – вони приємні на дотик, не травматичні, всі дрібні деталі надійно пришиті.

Окрема частина асортименту – це м’які забавки для немовлят. Вони яскраві, безпечні, багато моделей здатні видавати звуки. Допомагають малюкам буквально з першого дня життя розвивати дрібну моторику, слідкувати оченятками за цікавим предметом. Батькам перші іграшки з приємних на дотик матеріалів також стануть у пригоді – допоможуть заспокоїти та відволікти малюка, який плаче або вередує.

Головне, що поєднує фантастично різноманітні іграшки One Two Fun – виняткова безпека, про яку дбають справжні професіонали.

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