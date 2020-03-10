Гривня почала робочий тиждень із падіння: свіжий курс від Нацбанку

Станом на сьогодні, 10 березня, долар подорожчав на 18 копійок, а євро – на цілих 54 копійки. Таким є офіційний курс валют, оприлюднений на сайті Національного банку України.

Долар зараз коштує 24,9215 грн, тоді як 6 березня – 24,7413 грн. За євро нині доведеться заплатити 28,2336 грн, а 6 березня він вартував 27,6942 грн.

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Нагадаємо, за офіційним курсом за січень-лютий 2020 року українська гривня знизилася до долара США на 3,7% – до 24,56 гривні/долар, а до євро – на 1,9%, тобто до 26,93 гривні/євро.

У 2019 році національна валюта України за офіційним курсом зміцнилася до долара США на 14,5% – до 23,69 гривні/долар, до євро – на 16,7%, до 26,42 гривні/євро.