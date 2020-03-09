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За 25 років зарплата українців зросла у 144 рази

Вероніка Рой

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З 1995 року заробітна плата українців зросла у 144 рази. Про це свідчать дані Державної служби статистики про середньорічну зарплату українців в 1995-2019 роках, передає РБК «Україна».

 

За даними статистичного відомства, середня зарплата виросла в 144 рази з 73 гривень у 1995 році до 10497 гривень у 2019 році.

Дані Держстату і Національного банку дозволяють розрахувати середню зарплату в доларах. Проте національна валюта гривня була введена тільки в 1996 році, тому коректні розрахунки можливі лише з цього року (виходячи з середньорічного курсу гривні до долара).

Таким чином, у доларах середня зарплата зросла в 5,9 рази – з 69 доларів 1996 році до 406 доларів у 2019 році.

Дані: Держстат, НБУ

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