У Нідерландах почалося перше судове засідання у справі МН17

У понеділок, 8 березня, у судовому комплексі «Схіпхола», що поблизу аеропорту Амстердама (Нідерладни), розпочалися перші слухання про збиття Боїнга-777 Малайзійських авіаліній над Донбасом. Про це повідомляє Європейська правда.

Підсудними є троє росіян та один українець, яких суд вважає причетними до завезення з РФ в Україну «Бука», який збив авіалайнер, а також до його евакуації назад в Росію.

Один з росіян, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов, буде представлений на суді командою з двох нідерландських і одного російського захисника.

«Є два звинувачення. Перше – це вбивство всіх людей на борту MH17. Друге – вчинення дій, що призвели до катастрофи лайнера. Суд, якщо підтвердить звинувачення, має встановити, хто був причетний до цього, хто брав участь», – розповіла журналістам суддя-речник суду, у якому будуть відбуватися слухання, Мерайє Кнайф.

Родичі загиблих вважають, що цей процес та вирок у ньому дозволить притягнути до відповідальності представників російської політичної та військової еліти, причетних до збиття авіалайнера.

За інформацією Укрінформу, для слухання цієї справи призначено трьох суддів. Головуватиме суддя Гендрік Стейнгаюс. Інші двоє суддів – Дагмар Костер і Гелен Керстенс-Фокенс. До процесу також залучили двох резервних суддів. Це Даан Гласс та Едіт Поппе-Гілесен.

Також у залі перебуває українська делегація. Від України у справі MH17 Міжнародну слідчу групу очолює заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Нагадаємо, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 у Донецькій області. Тоді загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських Збройних сил, дислокованій у Курську, а ракета запущена з території, яку на той час контролювали бойовики «ДНР». У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці «ДНР», Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник «ГРУ ДНР», Олег Пулатов – підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення «Бука», Ігор Гіркін – відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

7 вересня між Україною та РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі «35 на 35». Серед тих, кого передала Україна, був і бойовик «ДНР» Володимир Цемах, який є фігурантом справи МН17. Цемах – колишній начальник ППО в підконтрольному окупантам місті Сніжне. Перед обміном його допитали слідчі Міжнародної слідчої групи.