ОСТАННІ НОВИНИ

Милованов назвав 5 причин, через які у жінок можуть бути менші зарплати, ніж у чоловіків

Вероніка Рой

|

В Україні жінки в середньому отримують на 22-23% меншу зарплату, ніж чоловіки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов з посиланням на дані Держстату.

 

Відтак ексміністр назвав 5 можливих причин такої різниці у зарплатах. За словами Тимофія Милованова, за ту саму посаду жінкам платять менше. Проте він запевняє, що це легко довести і оскаржити в судах.

Також, в компаніях, де платять більше, власники або топменеджмент надають перевагу чоловікам. Однак Милованов вважає, що це чисто теоретична можливість, в яку він не вірить.

Третя причина, на думку Милованова – культура та стереотипи в суспільстві надають перевагу чоловікам при просування в кар’єрі. Таким чином на вищих посадах з більшими зарплатами стає більше чоловіків. Йому здається це потенційно можливо, як гіпотеза.

Крім цього, за словами ексміністра, жінки більше проводять часу поза ринком праці (робота вдома, діти, тощо) і тому мають менше часу на розвиток навичок та кар’єри.

Та п’ятою причиною, як зазначає Милованов, є «типово чоловічі» посади і «типово жіночі».

«Типово чоловічі посади мають більш високу зарплату. Особисто я не вірю в «типово чоловічі» та «типово жіночі» посади. Але припускаю, що суспільство може в таке вірити, особливо коли це стосується керівних посад», – додає ексміністр.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові
Вероніка РОЙ
Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові

Кількість жертв від китайського коронавірусу COVID-19 у світі продовжує зростати. Станом на сьогодні на новий вірус захв...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...