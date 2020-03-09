Милованов назвав 5 причин, через які у жінок можуть бути менші зарплати, ніж у чоловіків

В Україні жінки в середньому отримують на 22-23% меншу зарплату, ніж чоловіки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов з посиланням на дані Держстату.

Відтак ексміністр назвав 5 можливих причин такої різниці у зарплатах. За словами Тимофія Милованова, за ту саму посаду жінкам платять менше. Проте він запевняє, що це легко довести і оскаржити в судах.

Також, в компаніях, де платять більше, власники або топменеджмент надають перевагу чоловікам. Однак Милованов вважає, що це чисто теоретична можливість, в яку він не вірить.

Третя причина, на думку Милованова – культура та стереотипи в суспільстві надають перевагу чоловікам при просування в кар’єрі. Таким чином на вищих посадах з більшими зарплатами стає більше чоловіків. Йому здається це потенційно можливо, як гіпотеза.

Крім цього, за словами ексміністра, жінки більше проводять часу поза ринком праці (робота вдома, діти, тощо) і тому мають менше часу на розвиток навичок та кар’єри.

Та п’ятою причиною, як зазначає Милованов, є «типово чоловічі» посади і «типово жіночі».

«Типово чоловічі посади мають більш високу зарплату. Особисто я не вірю в «типово чоловічі» та «типово жіночі» посади. Але припускаю, що суспільство може в таке вірити, особливо коли це стосується керівних посад», – додає ексміністр.