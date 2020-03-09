9 березня українці зможуть побачити Супермісяць

Над Україною 9 березня зійде повний Місяць, до того ж це буде не простий Місяць, а Супермісяць. Таке цікаве явище чекає на українців кілька разів протягом 2020 року. Про це пише ТСН.

Як повідомляється, повня настане о 19:49.

Супермісяць – це астрономічне явище, коли Місяць і Земля найбільше зближуються. Коштом цього Місяць стає на кілька відсотків візуально більшим, ніж зазвичай. Цим терміном розпочали користуватися не так давно – з 1979 року.

Додамо, що кожний Місяць має певну назву: холодний, вовчий, рожевий. Це пов’язано з різноманітними сільськогосподарськими календарями різних народів, приміром, американців і індіанців, які таким чином фіксували зміни природи.

Відповідно, повня у березні, яка буде підсилена Супермісяцем, носить назви: Заячий Місяць, Місяць весняного рівнодення, Місяць переривання сну, Місяць пробудження, Місяць перелому, Місяць початку весни. Всі ці назви фактично свідчать про одне і те ж – про початок весни та пробудження сил природи.

Також у цей період потрібно замислитися над тим, а що ви прагнете змінити у своєму житті цьогоріч, в тому числі цієї весни.

Фото: Associated Press