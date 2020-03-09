ОСТАННІ НОВИНИ

9 березня українці зможуть побачити Супермісяць

Вероніка Рой

|

Над Україною 9 березня зійде повний Місяць, до того ж це буде не простий Місяць, а Супермісяць. Таке цікаве явище чекає на українців кілька разів протягом 2020 року. Про це пише ТСН.

 

Як повідомляється, повня настане о 19:49.

Супермісяць – це астрономічне явище, коли Місяць і Земля найбільше зближуються. Коштом цього Місяць стає на кілька відсотків візуально більшим, ніж зазвичай. Цим терміном розпочали користуватися не так давно – з 1979 року.

Додамо, що кожний Місяць має певну назву: холодний, вовчий, рожевий. Це пов’язано з різноманітними сільськогосподарськими календарями різних народів, приміром, американців і індіанців, які таким чином фіксували зміни природи.

Відповідно, повня у березні, яка буде підсилена Супермісяцем, носить назви: Заячий Місяць, Місяць весняного рівнодення, Місяць переривання сну, Місяць пробудження, Місяць перелому, Місяць початку весни. Всі ці назви фактично свідчать про одне і те ж – про початок весни та пробудження сил природи.

Також у цей період потрібно замислитися над тим, а що ви прагнете змінити у своєму житті цьогоріч, в тому числі цієї весни.

Фото: Associated Press

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові
Вероніка РОЙ
Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові

Кількість жертв від китайського коронавірусу COVID-19 у світі продовжує зростати. Станом на сьогодні на новий вірус захв...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...