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Цьогорічна зима стала найтеплішою у Європі за всю історію спостережень

Вероніка Рой

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Зима, що минула, стала найтеплішою у Європі за всю історію кліматичних спостережень, тобто з 1855 року. Про це пише Громадське з посиланням на The Guardian.

 

За даними Служби з питань зміни клімату Коперника, середня температура у грудні 2019 року – лютому 2020 року була на 1,4°C вища, ніж температура зимових місяців 2015-2016 років – тодішня зима була попереднім рекордсменом.

Середня температура цієї зими була на 3,4°C вища у порівнянні з середньою температурою зим 1981-2010 років. Несезонна спека призвела до зриву врожаю крижаних вин у Німеччині та снігу, який потрібно було завозити для спортивних змагань у Швеції та Росії. У Великій Британії серйозні повені, ймовірно, будуть погіршені високим температурами, як у 2015 році.

Проте глобальне потепління – не єдина причина аномально теплої пори року, каже директор служби Карло Буонтемпо. За його словами, зимові температури значно варіюються з року в рік.

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