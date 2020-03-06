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Мерія Львова оголосила конкурс грантів на реалізацію культурних проєктів. Як взяти участь?

Вероніка Рой

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У Львові 6 березня стартував конкурс «Фокус на культуру», основа якого полягає у грантовій підтримці для реалізації проєктів у галузі культури на 2020 рік. Відтак виконавчий комітет Львівської міськради затвердив положення про конкурс «Фокус на культуру», передає пресслужба ЛМР.

 

Положення конкурсу «Фокус на культуру» склало відповідне правління, наглядова рада, що була сформована в рамках реалізації програми «Львів 2020: Фокус на культуру». Її очолює відомий художник, знакова людина в світовому мистецтві Юрій Єжи Онух.

«Ми готові до конкурсу, багато для цього працювали. Дуже цікаво, якими будуть його результати. З нетерпінням чекаємо від львів’ян нових ідей та проєктів. 4 травня вже будемо знати всіх переможців», — повідомив голова правління «Фокусу на культуру» Юрій Єжи Онух.

Зазначимо, на основі конкурсу «Фокус на культуру» надаватимуть гранти на реалізацію малих проєктів (до 500 тис. грн) та великих (до 2 млн грн).

Критерії конкурсного відбору:

  • Оригінальність та інноваційність проекту.
  • Відображення локальних особливостей міста.
  • Комунікаційна складова проекту.
  • Освітня складова проекту.
  • Міжгалузевий характер проекту.
  • Співпраця між інституціями.
  • Реалістичність виконання завдань проекту.
  • Бюджет і фінансова ефективність.
  • Співфінансування.
  • Довгостроковий вплив та сталість проекту.

Прийом заявок триватиме з 6 березня до 6 квітня. Для участі в конкурсі учасники конкурсу протягом мають заповнити  аплікаційну форму. Із зразком складання бюджету проєкту можна ознайомитися тут.

До 20 квітня 2020 року заявки проходять технічний відбір та експертну оцінку членами Правління. А 4 травня будуть оголошені переможці конкурсу.

Усі питання можна надсилати на електронну пошту: focus.culture@lvivcity.gov.ua.

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