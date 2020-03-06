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Денис Шмигаль: «Ми не можемо подавати воду в Крим»

Андрій Котенський

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Прем’єр міністр України Денис Шмигаль уточнив свою заяву в етері одного із телеканалів, що воду в окупований Крим треба подавати, бо там живуть українці:

«Формат ток-шоу не найкращий, аби обговорювати складні питання. Наприклад, питання подачі води в Крим.

В черговий раз хочу наголосити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо допомагати цим людям. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них. Справді, з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази неможливо.

Ця теза загубилася у галасі студії.

Позиція залишається незмінною: ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупації півострова та повернення його до складу України».

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