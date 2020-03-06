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Чотирилапа супер шістка. Вихованці ЛКП «Лев» шукають нову домівку

Вероніка Рой

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Львів’ян просять допомогти прилаштувати 6 собачок, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це комунальне підприємство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

 

Отож, нову домівку шукають:

Лагідна і дуже чуттєва Челсі. Хвостата радіє увазі та спілкуванню. Дуже довірлива Челсі гадає, що всі люди хороші, а собачки дружні. Кінолог ЛКП «Лев» допомогає їй стати більш впевненою в собі і вчить гуляти на повідку. Вона робить успіхи, від чого стає ще прекраснішою.

Дуже крутий собака, хлопець з перцем Купер. Чотирилапий підійде не для усіх, тож шукають для молодого собаки вольового господаря. Найкраще Куперу житиметься у вольєрі на просторому подвір‘ї, яке він віддано буде охороняти.

Собака Арія, якій близько року. Абсолютно сонячна дівчинка дружня не лише до людей, а й тварин. Арія обожнює телячі ніжності і дуже кумедно лащиться. Через юний вік деякі речі її дещо лякають, наприклад, трамваї. Потрібно трішечки допомогти, і вона швидко засвоїть правила міського життя.

Молодий песик Чарлі. Собака заслуговував саме на таку кличку, тому що «Тузік» йому б не пасувало – надто багато в ньому елегантності й лоску. Чарлі слухняний, вміє себе добре поводити та бути зразковим хлопцем. Активний і жвавий хвостатий обожнює різноманітні ігри.

Кара – невелика собаця, якій по віку близько двох років. Скоріш за все вона метис ягд-тер‘єра. Весела шустрячка має серйозний профіль, а малі вушка і довгий носик неодмінно зроблять її чиїмось найкращим другом.

Чудовий хлопчик Майкл. Раніше песик жив у дворі будинку, де були діти, тож перейняв від них багато хороших рис – став компанійським, смішним і лагідним. Окрім цього, Майкл готовий вчитися, а його мила розписна мордочка зачаровує.

Зазначимо,  ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Фото: Ірина Шелест

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