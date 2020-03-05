Один з найбільших вітражів у Львові «списали» на смітник

На вулиці Митрополита Андрея,10 у Львові демонтували вітражі: майже сотню фрагментів просто викинули на смітник. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила реставраторка Марія Шумська-Барвінок.

«Там було 11 рядів по 9 вітражів в кожному блоці, тобто 99 фрагментів. «На око» кожен фрагмент десь по 0.5-0,7 кв м тобто приблизно 50-70 кв м суцільного вітражу. Це чи не найбільший вітраж у Львові», – обурилась вона.

Вітражі просто викинули на смітник, небайдужим львів’янам вдалось врятувати лише 30 блоків, однак і вони вже були побиті.

«Хотілось би дізнатися, як це отак вийшло, бо з того що переказують, то їх просто «списали»?! Хоча мені не вкладається в голову, як можна було «списати» отакий вітраж…», – зазначила реставраторка.

При цьому Марія Шумська-Барвінок додала, що в цьому будинку розташовані Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА та Головне управління пенсійного фонду Львівської області (вул.Митополита Андрея, 10). Будівля з 70-х років ХХ ст.

Фото: Faceboook/Марія Шумська-Барвінок