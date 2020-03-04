Садовий пропонує збільшити суму, яку виконком зможе розподіляти, до 5 мільйонів

Виконавчий комітет мерії Львова пропонуватиме депутатам міськради збільшити максимальну суму коштів, якою він може розпоряджатися без погодження сесії Львівської міської ради, до 5 млн грн. Про це позачергового засідання виконавчого комітету заявив мер міста Андрій Садовий, передає пресслужба ЛМР.

Таку пропозицію аргументують непередбачуваною ситуацією щодо поширення коронавірусу в Україні. Зазначимо, на сьогодні виконавчий комітет може розподіляти 500 тис. грн без погодження сесії Львівської міської ради.

«Сьогодні важко спрогнозувати, якою буде ситуація в Україні. У зв’язку із ситуацією, ми пропонуємо збільшити цю суму до 5 млн, із подальшим затвердженням сесії. Якщо депутати не зможуть зібратись, то як місто зможе функціонувати? Ці кошти – можливість виконавчого комітету приймати рішення про перерозподіл видатків у разі, якщо треба буде закупити додаткове медичне обладнання», – зазначив мер Львова.