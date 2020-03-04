Іспанський бренд Bershka для активних людей усього світу

Унікальною компанію Bershka робить не лише звучна назва, але й особливий стиль одягу, який дизайнери пропонують модникам. Бренд веде свою історію з 1998 року, і вже більш як 20 років його популярність зростає з кожним роком, йдеться у повідомленні компанії Bershka.

Магазини компанії нині розташовані майже в 70 країнах світу. Лише в Іспанії відкрито й успішно працює понад 100 фірмових крамниць, 10 — в Україні (а також на сайті Kasta.ua), і їхня кількість збільшується щороку.

Бренд «Бершка» належить великому холдингу Inditex Group (засновник Амансіо Ортега Гаона), до якого також входять його прямі конкуренти — Zara, Stradivarius. Представлені марки пропонують більш дороговартісний продукт, але мають той же рівень якості.

Іспанський брендовий одяг згаданої компанії можна сміливо назвати унікальним. Найчастіше його носять молоді, упевнені в собі люди, які люблять музику, розваги, свободу, а також цінують якісні та екологічно чисті речі.

Лінії та характеристики бренду Bershka

Засновники бренду задумували його як винятково молодіжний, тому розглядали цільову аудиторію віком від 14 до 26 років. Ця категорія суспільства вважається найвимогливішою і в більшості випадків із нестабільним фінансовим становищем. Із такої причини керівництво компанії ухвалило рішення про розширення обмеженого асортименту, а також про те, щоб зробити цінову політику максимально доступною.

Надалі, незважаючи на вказану вікову категорію, одягом від «Бершки» зацікавилися покупці старшого віку, а також любителі елегантності і класичного стилю. Наразі у світі відкрито більше 250 магазинів, у яких нараховується понад 4 000 найменувань продукції. Усі представлені моделі бренду умовно поділяють на 4 групи:

Основний напрям — Girls Bershka. Більша частина речей призначена для молодих активних дівчат, які віддають перевагу стилям Look denim, casual, street style. Вони готові експериментувати з образами, а також люблять зручне вечірнє вбрання. Саме Girls Bershka можна вважати визначальним напрямком бренду.

Зручний повсякденний одяг Bershka (BSK). Відмінна риса всіх любителів цієї лінійки — це любов до музики та гучних концертів, їм притаманний дух свободи, упевненості, а також здатність вибирати для себе індивідуальний, сміливий і неповторний образ.

Одяг для чоловіків Men Bershka. Окреме місце серед напрямків посідає вбрання для чоловіків, тому що відрізняється неймовірною різноманітністю. У колекціях можна знайти зручні джинси, строгі брюки, штани, сорочки, майки, а також багато іншого одягу.

В Іспанії ще є четверта група (лінійка) моделей, яка називається Bershka Chico. Одяг призначений для підлітків віком від 14 до 18 років і має кілька незрівнянних фасонів, які характеризують кожну колекцію. В основному тут повсякденні речі — зручні, напівспортивні та спортивні. Також можна знайти й більш солідні варіанти одягу для особливих заходів.

Це буде цікаво дізнатися кожному

Щоб мати уявлення про «Бершку», необхідно зібрати найцікавішу інформацію та проаналізувати політику компанії. Ось кілька фактів, які можуть найкраще охарактеризувати іспанський бренд Bershka:

Іноді у створенні сезонних колекцій беруть участь будинки моди, бренди та окремі знаменитості. Так, наприклад, 2016 року «Бершка» співпрацювала із всесвітньо відомим гігантом Reebok і в результаті презентувала увазі модників унікальні моделі кросівок у напівспортивному та міському стилях. Взуття вийшло хітовим та увійшло до історії як одне з найкращих.

Свіжості до вже звичного стилю бренду додав талановитий репер Fedez, коли брав участь у створенні нової колекції одягу та взуття. Так, в асортименті магазинів з’явилися худі, кепки, футболки та інші атрибути молоді — прибічників згаданої музичної культури.

Українська дизайнерка Діна Линник виграла конкурс і отримала право оформляти інтер’єр/вітрини магазинів мережі Bershka у 15 різних країнах світу (більше 25 гарних магазинів).

Сучасний бренд невпинно розвивається; середній вік співробітників компанії становить 28-37 років. Реклама, а також упізнаваний стиль допомогли в соціальних мережах зібрати більше 5 мільйонів підписників, і їхня кількість щодня зростає. Тому дізнаватися новини, акції, пропозиції дуже зручно за допомогою інтернету.

Тож щоб ознайомитися з планами компанії на майбутнє, більш детально вивчити пропозиції, кожен охочий має можливість завітати на офіційний сайт у будь-який час.

Умови транспортування. Щоб перевозити продукцію на великі відстані, використовуються вантажівки, які споживають усього 5% екопалива (біодизелю). Такий внесок у порятунок планети від утворення озонових дір важко переоцінити!

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