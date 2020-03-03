ОСТАННІ НОВИНИ

З нагоди 8 березня жінкам влаштовують грандіозний розпродаж суконь до -85%

Омелян Шевчук

|

У Міжнародний жіночий день будь чарівна разом з Zemal. Швейна фабрика підготувала для чарівних пань грандіозний розпродаж стильних і якісних суконь від 230 гривень. Такого ще не було, адже знижки на сукні сягають до 85%.

 

Zemal пропонує святкові мереживні сукні всього за 409 гривень. У цьому вбранні ви станете окрасою будь-якого заходу, і вам без проблем вдасться втілити романтичний образ для побачення або ж вражаюче виглядати під час відвідування ресторану з подругами.

«Радимо звернути особливу увагу на ошатні й при цьому універсальні фасони з трикотажу, утеплені м’яким флісом. Їх вартість починається від 236 гривень, що суттєво нижче від ринкових цін. На вас чекають оригінальні фасони на будь-який смак і тип фігури. Наприклад, чарівне коктейльне плаття з розрізом із віскозного шовку всього за 298 гривень», – йдеться у повідомленні.

Поспішайте підібрати собі вбрання за святковими цінами, або обрати подарунок для коханої жінки. Будьте красивими й чарівними в День 8 березня!

Умови мінімального оптового замовлення:

Для українських клієнтів: від 700 гривень і три будь-яких товари на ваш вибір. Ціни на сайті вказано оптові. Якщо у Вас з’явилися питання – наш менеджер залюбки відповість на них за телефоном: +380 (50) 315-55-05

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові
Вероніка РОЙ
Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові

Кількість жертв від китайського коронавірусу COVID-19 у світі продовжує зростати. Станом на сьогодні на новий вірус захв...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...