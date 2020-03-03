З нагоди 8 березня жінкам влаштовують грандіозний розпродаж суконь до -85%

У Міжнародний жіночий день будь чарівна разом з Zemal. Швейна фабрика підготувала для чарівних пань грандіозний розпродаж стильних і якісних суконь від 230 гривень. Такого ще не було, адже знижки на сукні сягають до 85%.

Zemal пропонує святкові мереживні сукні всього за 409 гривень. У цьому вбранні ви станете окрасою будь-якого заходу, і вам без проблем вдасться втілити романтичний образ для побачення або ж вражаюче виглядати під час відвідування ресторану з подругами.

«Радимо звернути особливу увагу на ошатні й при цьому універсальні фасони з трикотажу, утеплені м’яким флісом. Їх вартість починається від 236 гривень, що суттєво нижче від ринкових цін. На вас чекають оригінальні фасони на будь-який смак і тип фігури. Наприклад, чарівне коктейльне плаття з розрізом із віскозного шовку всього за 298 гривень», – йдеться у повідомленні.

Поспішайте підібрати собі вбрання за святковими цінами, або обрати подарунок для коханої жінки. Будьте красивими й чарівними в День 8 березня!

Умови мінімального оптового замовлення:

Для українських клієнтів: від 700 гривень і три будь-яких товари на ваш вибір. Ціни на сайті вказано оптові. Якщо у Вас з’явилися питання – наш менеджер залюбки відповість на них за телефоном: +380 (50) 315-55-05

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