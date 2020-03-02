Улюбленці мрії: 11 собак, які шукають люблячі родини

ЛКП «Лев» представляє у своїй черговій підбірці 11 неймовірних собак, які шукають затишний дім і люблячу родину. Всі песики стерилізовані, вакциновані, соціалізовані, обожнюють гратись і вміють дружити. Обирайте, хто вам до вподоби і приходьте знайомитись на вул. Промислову, 56.

Міша

Міша – виважений і поважний собака. Улюбленець мрії Міша для своїх господарів стане чудовим другом і компаньйоном. Гавкає Міша лише при потребі, коли потрібно захистити себе та свою родину.

Туз

Молодий песик Туз. Чотирилапий потрапив до нас із важко травмованою передньою лапкою. Завдяки ветеринару Василь Захарчук, лапу вдалося врятувати і хвостатий уже може на неї вставати. За характером Туз добрий і слухняний собака. Він добре гуляє на повідку і може проживати в квартирі.

Мері

Мері – грайлива і життєрадісна собака-позитив. Із засмученої чотирилапої, вона перетворилась на справжню улюбленицю мрії. Мері обожнює довготривалі прогулянки і увагу людей.

Марі

Молода собака Марі. Наразі чотирилапа трохи налякана, проте має хороші здібності до навчання і любить спілкування з людьми. Окрім цього, Мері може проживати в квартирі.

Джоні

Соціалізований красень Джоні. Молодий хвостатий потрапив до нас брудним та недоглянутим, але після грумінг-процедур перетворився на чудового собаку. Джоні добре гуляє на повідку, а ще стане вірним другом для своєї нової родини.

Райн

Собака середнього віку Райн. Наразі песик з сумними очима трохи з недовірою ставиться до людей. Відчувши, що йому нічого не загрожує, Райн починає з цікавістю оглядати все навколо і обожнює, коли його чухають за вухом.

Майкл

Молодий соціалізований Майкл. Собака з радістю спілкується з людьми і обожнює позувати на камеру. Для своєї сім’ї Майкл стане вірним другом, цікавим компаньйоном та пильним охоронцем.

Андромеда

Виважена Андромеда. Спокійна собака повсякчас вірно охоронятиме свого господаря і щодня радісно зустрічатиме його. Ідеальний варіант для неї – це проживати на просторому подвір’ї.

Циля

Соціалізована собака Циля. Хвостата добре гуляє на повідку і чудово підійде для поживання на просторому подвір’ї. Для своїх господарів в міру гавкуча Циля стане охоронцем і вірним другом.

Мілка

Молода грайлива та життєрадісна Мілка. Чотирилапа має хороші здібності до навчання, а також може комфортно проживати в квартирі.

Макі

Макі – молодий охоронець. Розумний собака добре підійде для проживання на подвір’ї. Для своєї сім’ї Макі стане лише охоронцем, а й вірним другом і компаньйоном.

Фото: Facebook/ЛКП «Лев»