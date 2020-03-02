Посадовців, які займатимуться держзакупівлями, перевірятимуть на детекторі брехні

Усі міністерства з березня робитимуть закупівлі палива, паперу, канцелярії та офісного обладнання централізовано. Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, уряд планує зробити державні закупівлі більш прозорими та ефективними.

Зокрема, як зауважив Дмитро Дубілет, закупівлі робитимуть менша кількість людей, але більш професійних, адже це буде їхньою прямою спеціалізацією.

«Ми впроваджуємо періодичне тестування на поліграфі (в народі – детектор брехні) людей, які приймають рішення щодо закупівель. З мого досвіду у бізнесі, поліграф – дуже дієвий інструмент проти «відкатів», – зазначив міністр Кабінету Міністрів.

При цьому він наголосив, що державні органи будуть виступати «єдиним фронтом» у перемовинах з підрядниками.

«Відповідно, державний бюджет буде економити більше на великих закупівлях», – констатував Дмитро Дубілет.

Водночас посадовець додав, що у планах уряду: перевести до кінця року майже всі закупівлі через єдиний центр, а також приєднати до проєкту не тільки міністерства, але й інші органи виконавчої влади.