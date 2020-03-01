Оголосили переможців Берлінського кінофестивалю

Назвали переможців 70-го Берлінського міжнародного кінофестивалю, який тривав з 20 лютого до 1 березня. Перемогу здобула стрічка «Зла немає» іранського режисера Мохаммада Расулоффа. Про це пише hromadske.

Гран-прі журі здобув фільм «Ніколи. Рідко. Інколи. Завжди» американської режисерки Елайза Гітман.

Спеціальний приз до 70-річчя фестивалю віддали режисерам Гюставу Керверну та Бенуа Делепіну із Франції та їхньому фільму «Стерти історію».

Інші нагороду фестивалю присудили:

«Срібний ведьмідь» за режисуру: Хон Сан Су («Жінка, яка бігла»)

«Срібний ведьмідь» за найкращу жіночу роль: Паула Бер («Ундіна»)

«Срібний ведьмідь» за найкращу чоловічу роль: Еліо Джермано («Схований»)

«Срібний ведьмідь» за найкращий сценарій: Погані казки (реж. Фабіо та Даміано Д’Інноченцо, Італія)

«Срібний ведьмідь» за особливий художній внесок: Юрген Юргес («Дау. Наташа»)

«Золотий ведмідь» за найкращий короткометражний фільм: «Т» (реж. Кіша Рей Візерспун, США)

Головний приз у секції Encounters дістався стрічці «Твори та дні» (реж. С.В. Вінтер, Андерс Едсторм, США)

Приз Міжнародної асоціації преси (ФІПРЕССІ) присудили фільму «Ундіна» режисера Кристиана Петцольда з Німеччини.