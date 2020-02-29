Українці з 1 березня їздитимуть до Росії лише за закордонним паспортом

Державна прикордонна служба України нагадує, що з 1 березня 2020 року перетинати кордон із Росією можна буде лише за закордонними паспортами. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

«З 1 березня 2020 року українці не зможуть перетинати державний кордон з України в РФ на підставі паспорта громадянина України (так званого внутрішнього паспорта) або свідоцтва про народження», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що громадяни України, які раніше вибули за кордон за внутрішнім паспортом чи свідоцтвом про народження (для дітей до 16 років), зможуть повернутися в Україну за цими документами.

Як вважають в ДПСУ, такі нововведення позитивно вплинуть на якість та швидкість прикордонного контролю і дадуть змогу запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження. Також це дозволить зменшити ймовірність незаконних вивезень неповнолітніх українців за кордон, адже відсутність фото на свідоцтвах про народження не дає можливість встановити приналежність документа конкретній дитині.

«Не варто розглядати це повідомлення як рекомендацію відвідати Російську Федерацію. Адже паспорт громадянина України для виїзду за кордон дає можливість безвізово відвідати чимало країн. Та й часу на виготовлення закордонного паспорта, якщо ви його досі не отримували, залишилося не так багато», – додали у прикордонному відомстві.