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Великий піст 2020: коли починається і що не можна їсти?

Вероніка Рой

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Великий піст розпочнеться в Україні 2 березня та завершиться 18 квітня з настанням Великодня. 40-денний Великий піст є основним, найбільш тривалим і суворим з чотирьох багатоденних постів. Про це пише «РБК-Україна».

 

Саме утриманням від їжі і розваг, віруючі протягом семи тижнів будуть готувати себе до святкування Великодня, який цього року припадає на 19 квітня.

Великий піст є самим древнім з церковних посад і покликаний нагадати про сорокаденний піст Ісуса в пустелі, і про Страсного тижня перед самою Пасхою, коли згадують страждання і розп’яття Христа, за якими і було воскресіння.

У християн цей піст є особливо суворим. Віруючі повинні утримуватися від м’яса, вина, молока, сиру та яєць. Винятком є люди похилого віку, хворі, маленькі діти, вагітні та жінки, а також ті, хто подорожує.

Готуватися до посту прийнято заздалегідь, і вже за тиждень до його початку з раціону виключають м’ясні страви. Перший та останній тижні посту найсуворіші в харчуванні.

В деякі дні допускаються відступи в строгих правилах. На такі православні свята як Благовіщення (7 квітня) та у Вербну неділю (25 березня), можна включити в раціон рибу. В Лазареву суботу (31 березня) дозволяється рибна ікра. Крім цього, у вихідні дні можна випивати по келиху червоного сухого вина.

Раціон у Великий піст: що можна їсти по днях

Календар пісного харчування в несуворі дні передбачає наступний режим:

  • Понеділок, середа, п’ятниця – сухоїдіння. Допускається вживання фруктів і овочів, які не пройшли термообробку, а також вода, компоти, трав’яний чай.
  • Вівторок, четвер – гаряча їжа без олії. Це можуть бути каші, супи (наприклад, грибний бульйон з картоплею або вермішеллю).

Також варто звернути увагу, що церква рекомендує утриматися від посту у разі наявності серйозних захворювань, і дає деякі послаблення для вагітних, дітей і літніх людей.

Для здорової людини обмежене харчування у Великий піст – чудова можливість оздоровити і очистити свій організм. Втім, головним у цей період залишається саме духовне очищення.

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