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Україна потрапила до трійки лідерів з постачання м’яса птиці до ЄС

Вероніка Рой

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Україна у 2019 році увійшла в трійку провідних експортерів м’яса птиці до країн Європейського Союзу. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на сайт Єврокомісії.

 

За минулий рік Україна експортувала в ЄС 134 262 тонн м’яса птиці, що на 8,6% більше, ніж у 2018 році.

Україну випередили тільки Бразилія та Таїланд, які протягом 2019 року експортували 313,6 і 308,6 тисячі тонн м’яса птиці відповідно.

Україна також стала третім за обсягом напрямком для експорту м’яса птиці з країн ЄС. У 2019 році європейські виробники експортували 178 619 тонн м’яса птиці до України, що на 0,3% більше, ніж роком раніше.

Більше м’ясної продукції з ЄС було відправлено тільки до Гани та Філіппін.

 

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