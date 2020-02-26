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Замість «Захисту Вітчизни» школярі вивчатимуть «Захист України»

Соломія Головіна

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В Україні відтепер школярі вивчатимуть оновлений предмет «Захист України» замість «Захисту Вітчизни». Відповідну постанову Кабмін ухвалив сьогодні, 26 лютого, передає Урядовий портал.

 

Як зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад,  наша освіта довго наслідувала радянську парадигму, і предмет «Захист Вітчизни» – один із проявів цього.

«Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не спромоглися замінити абсолютно радянську назву предмета «Захист Вітчизни» на «Захист України». Це важливий акцент, і я рада, що ми нарешті його поставили. Тепер не менш важливе завдання – покращувати зміст цього предмета і матеріально-технічне забезпечення шкіл», – зазначила вона.

«Захист України» – обов’язковий для вивчення у 10-11 класах. Його мета – надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях. Учні вивчають предмет на уроках та під час навчально-польових і навчально-тренувальних занять.

«Важливо, щоб цілі, які ми закладаємо у конкретний предмет, зокрема і у оновлений «Захист України», відображались і в підручниках, за якими навчаються учні. Так зміни стануть системними і ґрунтовними. Саме для цього ми розпочали зміну підходів до експертизи та виготовлення підручників. Повна трансформація триватиме декілька років, але для нас надзвичайно важливо зробити цей процес якісно», – додала міністр.

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