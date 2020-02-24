Зеленський вручив орден відомому хореографу Григорію Чапкісу

Відомого українського хореографа Григорія Чапкіса нагородили орденом князя Ярослава Мудрого. Відповідний указ від 24 лютого з’явився на сайті президента України Володимира Зеленського.

«За визначний особистий внесок у розвиток національної культури і хореографічного мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність постановляю:Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Чапкіса Григорія Миколайовича – хореографа, професора кафедри Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка», – мовиться в указі.

Зауважимо, що саме сьогодні, 24 лютого, Григорію Чапкісу виповнюється 90 років.

Довідка:

Григорій Чапкіс – (нар. 24 лютого 1930, Кишинів) – український хореограф, народний артист України (08.02.2010). Керівник Школи танцю Чапкіса. Головний балетмейстер ансамблю бального танцю «Натхнення» (наймолодшій учасниці якого 50 років). Член журі шоу «Танці з зірками», голова журі фестивалю «Містерія танцю».