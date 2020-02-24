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Зеленський вручив орден відомому хореографу Григорію Чапкісу

Соломія Головіна

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Відомого українського хореографа Григорія Чапкіса нагородили орденом князя Ярослава Мудрого. Відповідний указ від 24 лютого з’явився на сайті президента України Володимира Зеленського.

 

«За визначний особистий внесок у розвиток національної культури і хореографічного мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність постановляю:Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Чапкіса Григорія Миколайовича – хореографа, професора кафедри Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка», – мовиться в указі.

Зауважимо, що саме сьогодні, 24 лютого, Григорію Чапкісу виповнюється 90 років.

Довідка:

Григорій Чапкіс – (нар. 24 лютого 1930, Кишинів) – український хореограф, народний артист України (08.02.2010). Керівник Школи танцю Чапкіса. Головний балетмейстер ансамблю бального танцю «Натхнення» (наймолодшій учасниці якого 50 років). Член журі шоу «Танці з зірками», голова журі фестивалю «Містерія танцю».

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