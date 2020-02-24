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Китай заявив про створення вакцини проти коронавірусу

Вероніка Рой

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У Китаї розроблено вакцину, яка попередньо показала ефективність проти коронавірусу. Про це повідомив посол Китаю в РФ Чжан Ханьхуей, передає «Інтерфакс».

 

«У Китаї вже розробили вакцину, яка показує імунітет. Але це попередньо, потрібні подальші перевірки та доопрацювання», – сказав він на брифінгу в посольстві Китаю в Москві в понеділок.

Чжан Ханьхуей також повідомив про знайдені ефективні ліки для лікування коронавірусу.

«Практика свідчить, що китайські ліки ефективно діють. У всіх випадках, коли застосовують ліки, не було жодного випадку ускладнення. Загальна ефективність китайських ліків демонструє понад 85%, у деяких районах – понад 90%», – сказав він.

Чжан Ханьхуей зазначив, що в Китаї знайшли старі ліки, які ефективно діють проти коронавірусу, це «хлорохіну фосфат, який кілька десятків років застосовується від малярії».

«Також є старі ліки радянського виробництва. Поки що двоє ліків вважаються ефективними. Найефективніші способи – європейська медицина в поєднанні з китайською», – сказав посол.

Чжан Ханьхуей спростував припущення про штучне походження коронавірусу Covid-19, епіцентром поширення якого є місто Ухань – адміністративний центр китайської провінції Хубей.

«Я вам точно скажу, що це не штучне. Можливо, це вірус, як вірус SARS, від диких тварин», – сказав Чжан Ханьхуей на брифінгу в посольстві Китаю в Москві в понеділок.

Він зазначив, що пошук джерела вірусу триває, версія про те, що «господарем» захворювання був кажан, перевіряється, але поки що також не підтверджена.

 

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