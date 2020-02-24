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28 лютого Академія сухопутних військ кличе на День відкритих дверей

Вероніка Рой

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В п’ятницю, 28 лютого, у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбудеться День відкритих дверей. Про це у Facebook інформують організатори події.

 

Під час заходу гості зможуть відвідати навчальний заклад, ознайомитись зі специфікою підготовки майбутніх офіцерів для Збройних Сил України, навчально-матеріальною та соціально-побутовою базою вишу, дізнатись про правила прийняття на навчання у 2020 році.

Початок заходу о 10.00 годині за адресою: м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32.

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